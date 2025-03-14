Гвардиола ответил Капелло, заявившему, что испанский тренер нанёс огромный ущерб футболу

Чемпионат.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на слова известного итальянского специалиста Фабио Капелло, которые ранее заявил, что испанец нанёс огромный ущерб футболу.

Гвардиола ответил Капелло, заявившему, что тренер нанес огромный ущерб футболу
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«Я прислушиваюсь ко всему, что люди говорят обо мне. Ко всему, так что будьте осторожны! Мистер Фабио Капелло говорит подобное не в первый раз. Я недостаточно хорош, чтобы побеждать в итальянском футболе… Крепко обнимаю Фабио, крепко обнимаю!», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Капелло объяснил свою позицию тем, что другие тренеры, в частности в Италии, стали копировать игровой стиль Гвардиолы, в результате чего просмотр футбола стал более скучным.

Футбол
Фабио Капелло