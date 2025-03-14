В «Ливерпуле» составили шорт-лист из четырех нападающих на замену Нуньесу

«Ливерпуль» всё больше склоняется к продаже 25-летнего центрального нападающего Дарвина Нуньеса по окончании нынешнего сезона. При этом мерсисайдцы составили шорт-лист из четырёх форвардов, способных заменить его. Об этом сообщает TEAMtalk.

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По информации источника, главным претендентом на замену Нуньесу является нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Однако «Ливерпуль» не готов платить за шведского игрока £ 150 млн (€ 178,5 млн), запрашиваемых «сороками».

В качестве других вариантов рассматриваются нападающий «Интера» Маркус Тюрам, форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс и футболист «Ипсвича» Лиам Делап. Подчёркивается, что в контракте Тюрама есть пункт об отступных в размере € 85 млн.