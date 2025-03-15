Автогол Хусанова лишил "Манчестер Сити" победы над "Брайтоном"

"Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу сезона-2024/25 с "Брайтон энд Хоув Альбион" сыграл вничью со счётом 2:2. Игра прошла в Манчестере на стадионе "Этихад". В составе хозяев отличились Эрлинг Холанд (11 мин. - с пенальти) и Омар Мармуш (39 мин.). У гостей гол забил Первис Эступиньян (21 мин.). Кроме того, на 48-й минуте мяч в свои ворота защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов.

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Благодаря этому результату "Манчестер Сити" набрал 48 очков, с которыми команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице. У "Брайтона" в активе стало 47 очков, которые позволяют сейчас занимать седьмое место.

В следующем туре "Манчестер Сити" 2 апреля на своем поле сыграет против "Лестер Сити", а "Брайтон" в этот же день на своем поле встретится с командой "Астон Вилла".