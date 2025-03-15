Игрок «Зенита» Мантуан назвал своё любимое русское блюдо

Бразильский вингер петербургского «Зенита» Густаво Мантуан назвал своё любимое русское блюдо.

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— Ваше любимое русское блюдо? — Суп. — Какой именно? — Красный суп… Не помню название. — Борщ? — Да, точно, — сказал Мантуан в интервью пресс-службе Фонбет Кубка России.

В текущем сезоне Мантуан провёл за санкт-петербургский «Зенит» во всех турнирах 28 матчей, в которых забил три мяча и отдал шесть голевых передач. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3 млн.

После 20 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка.