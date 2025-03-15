Аргентинский футболист «Зенита» рассказал об удивившей его в России вещи

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал о том, какая вещь в России его удивила.

Об этом сообщает «Чемпионат».

«Жизнь в России удивила тем, что здесь спокойно. Люди здесь очень воспитаны и общаются с уважением друг к другу», — заявил Гонду.

Он добавил, что сталкивается с чем-то новым каждый раз, когда идет гулять.

Ранее бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал, какие три вещи удивили его в России.

«Люди. Атмосфера. И мороз», — заявил иностранный футболист.

Гонду перешел в «Зенит» в августе прошлого года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.