Гвардиола: то, что делает Холанд, невероятно, но я хочу большего

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, как он относится к тому, что нападающий его команды Эрлинг Холанд близок к отметке в 100 результативных действий в чемпионате Англии.

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«То, то делает Холанд, невероятно… но я хочу большего.

Эрлинг должен помогать команде больше и больше, чтобы мы могли добиться того, чего хотим в нынешнем сезоне. Он показывает невероятные цифры с момента, когда перешёл в «Манчестер Сити», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Холанд выступает в составе «горожан» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 93 матчах АПЛ, в которых отметился 83 голами и 15 результативными передачами.

Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: