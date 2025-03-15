«Оренбург» обыграл «Факел» и одержал вторую победу в сезоне РПЛ

«Оренбург» обыграл воронежский «Факел» в матче 21‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:0. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте счет был открыт после автогола защитника «Факела» Сергея Божина.

С 53‑й минуты «Факел» играл в меньшинстве после того, как красную карточку за фол в центре поля получил вышедший на замену полузащитник Дилан Мертенс. Арбитр Артем Любимов отменил забитый нападающим «Оренбурга» Максимом Савельевым гол на 86‑й минуте из‑за фола в атаке, воспользовавшись подсказкой VAR.

«Оренбург» выиграл первый матч в РПЛ под руководством Владимира Слишковича и второй в сезоне, набрал 11 очков и замыкает таблицу чемпионата. «Факел» (14 очков) располагается на 15‑й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 29 марта сыграет с «Динамо» в Москве, «Факел», который возглавляет Дмитрий Пятибратов, днем позже встретится в гостях с «Краснодаром».

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Чемпионат России. 2024-25. Тур 21

«Оренбург» (Оренбург) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (0:0)

Голы: Божин, 90 (ВИДЕО).

Удаления: Мертенс, 53.