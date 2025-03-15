Дубль Мбаппе помог «Реалу» победить «Вильярреал»

Мадридский «Реал» на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 28‑го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча в Вильярреале завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе, у хозяев поля отличился Хуант Фойт.

«Реал» с 60 очками вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, но у идущей следом «Барселоны» 57 очков и две игры в запасе. «Вильярреал» (44 очка) идет пятым.

В следующем туре «Реал» 29 марта примет «Леганес», «Вильярреал» днем позже сыграет на выезде с «Хетафе».

В других матчах субботы «Мальорка» победила «Эспаньол» (2:1), а «Вальядолид» уступил «Сельте» (0:1).

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