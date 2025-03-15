Махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в 21-м туре РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и самарские «Крылья Советов» встречались в очном матче в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков (Азов). Игра завершилась крупной победой махачкалинцев — 4:0.

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На 29-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Гамид Агаларов. На 38-й минуте защитник Мохамед Аззи удвоил преимущество клуба из столицы Дагестана. На 75-й минуте ударом с пенальти Агаларов оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Шамиль Гаджиев установил окончательный счёт в матче.

Победа позволила махачкалинцам подняться на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 21 очко в 21 матче. «Крылья Советов» опустились на 12-ю строчку. В активе самарцев осталось 19 набранных очков.