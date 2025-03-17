Игрок «Акрона» рассказал, что делает Дзюбу особенным

Португальский защитник «Акрона» Родриго Эсковаль ответил на вопрос, что делает уникальным его товарища по команде, российского нападающего Артёма Дзюбу.

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«Это большой игрок. Я считаю его очень техничным футболистом. Наверное, его уникальность в том, что он очень умный игрок. Несмотря на то что Дзюба большой и высокий футболист, он знает, как использовать свои данные в положительную сторону. Он это делает на протяжении всей карьеры, даёт результат. В раздевалке он такой заводила. Со всеми в команде шутит, всегда старается поддерживать позитивную атмосферу, со всеми общается», — приводит слова Эсковаля ТАСС.

Напомним, в четверг, 13 марта, 36-летний нападающий был включён в окончательный состав российской национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта она проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией. Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами. На текущий момент Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров национальной команды.