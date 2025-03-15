«Милан» одержал волевую победу над «Комо» в 29-м туре Серии А

«Милан» и «Комо» встречались в матче 29-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Главным арбитром встречи был Маттео Маркетти. Матч завершился волевой победой «Милана» — 2:1.

На 33-й минуте полузащитник «Комо» Лукаш Да Кунья вывел свою команду вперёд. На 49-й минуте второй гол Да Куньи был отменён из-за офсайда. На 53-й минуте американский вингер «Милана» Кристиан Пулишич восстановил равенство в счёте. Ассистировал ему нидерландский хавбек Тейани Рейндерс. На 75-й минуте уже сам Рейндерс отправил мяч в сетку и принёс своей команде победу. На 90+1-й минуте полузащитник «Комо» Деле Алли получил прямую красную карточку.

«Милан» набрал 47 очков в 29 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Комо» с 29 очками располагается на 13-й строчке.