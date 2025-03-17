Матч с «Зенитом» — самый посещаемый для «Спартака» за последние пять лет

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1) стал самым посещаемым домашним для красно-белых за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба в своём телеграм-канале. На игре присутствовали 40 107 зрителей.

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«Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

Чемпионат России ушёл на международную паузу. В следующий раз команды сыграют в конце марта.