Голевая передача Акинфеева помогла ЦСКА обыграть «Акрон» в матче 21-го тура РПЛ

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). ЦСКА обыграл «Акрон» со счётом 2:1.

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На 36-й минуте полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов открыл счёт, получив голевую передачу от хавбека Матвея Кисляка. На 60-й минуте форвард Сауль Гуарирапа увеличил преимущество армейцев, ему ассистировал голкипер Игорь Акинфеев. На 64-й минуте нападающий Владимир Хубулов отыграл один мяч хозяев.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 43 очка.