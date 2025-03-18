15 главных интриг на финише сезона в топ-лигах Европы

Исторические попадания в ЛЧ и крах топов. Сколько же интересных вопросов решится до конца мая!

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Европейские топ-5 лиги ушли на международную паузу. После неё команды выйдут на финиш сезона без перерывов. И в каждом чемпионате есть несколько крутых интриг. Подмечаем главное.

АПЛ

«Ноттингем Форест» реально попадёт в Лигу чемпионов? А кто ещё?

«Ноттингем Форест» – главная сенсация сезона в Англии. После выхода в АПЛ в 2022 году команда боролась за выживание. Но нынешний чемпионат клуб проводит на топ-уровне: третье место после 29 туров и пять очков отрыва от четвёртой строчки. У «Ноттингема» шикарные шансы на выход в Лигу чемпионов. Хотя график у команды Нуну Эшпириту Санту непростой. Впереди матчи с «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллой», «Тоттенхэмом», набравшим форму «Эвертоном» и «Челси».

Наверняка английская Премьер-лига попадёт в топ-2 по набранным баллам в таблице коэффициентов УЕФА. Поэтому от АПЛ в следующем сезоне Лиги чемпионов с вероятностью в 99,9% сыграет пять команд. Кто составит компанию «Ливерпулю», «Арсеналу» и (наверняка) «Ноттингем Форест»? Вариантов – море! «Челси», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Брайтон», «Фулхэм», «Астон Вилла», «Борнмут» – все они могут залететь в ЛЧ. Но получится это только у двух команд. Пока что последние места в топ-5 занимают «Челси» и «Манчестер Сити». Однако до конца сезона ещё девять туров. Ждём борьбу до последнего.

В каком туре «Ливерпуль» оформит чемпионство?

Давайте говорить прямо: «Ливерпуль» – чемпион Англии сезона-2024/2025. Да, 2025 год получается для команды Арне Слота неудачным (уступили в финале Кубка лиги «Ньюкаслу», вылетели из Кубка Англии от «Плимута», проиграли в 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ»). Однако упустить золото АПЛ мерсисайдцы вряд ли смогут. Другой вопрос – а когда «Ливерпуль» официально станет чемпионом? За девять туров до финиша команда на 12 очков опережает «Арсенал». Если клубы не будут терять очки, то «Ливерпуль» забронирует трофей после матча 35-го тура с «Челси». Но есть вероятность стать чемпионом после 36-го тура — тогда команда Слота принимает дома… «Арсенал». Красивая история.

Поборются ли «Ипсвич» и «Лестер» за спасение?

«Саутгемптон» уже ничего не спасёт от вылета в Чемпионшип. За 29 туров команда набрала девять очков и отстаёт от спасительного 17-го места на 17 очков. «Святые» проводят финальные гастроли перед (как минимум) годовым расставанием с АПЛ. Товарищами «Саутгемптона» по несчастью могут стать «Ипсвич» и «Лестер» — у команд по 17 очков, и они на девять очков отстают от «Вулверхэмптона». Шансов на спасение чуть больше, но всё равно мало. Ждём новое чудо от «Лестера»? Или случится ожидаемый вылет в Чемпионшип?

На каком месте финишируют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»?

Непривычно видеть «МЮ» и «Тоттенхэм» так низко. Команды занимают 13-е и 14-е место соответственно. Вероятность финишировать в топ-10 крайне мала. Для «МЮ» нынешний сезон точно станет худшим в истории выступлений в АПЛ (никогда до этого не финишировали ниже восьмого места). А «Тоттенхэм» в последний раз занимал место ниже 10-го в сезоне-2007/2008 (11-е). Насколько два английских топ-клуба ощутят на себе степень погружения? Узнаем в мае.

Примера

«Барселона», «Реал» или «Атлетико»: кто станет чемпионом?

Самая весёлая чемпионская гонка развернулась в Испании. В ней до сих пор участвуют три команды: «Барселона», «Реал» и «Атлетико». На паузу лидерами ушли каталонцы, которые набрали 60 очков после 27 матчей. «Реал» уступает по дополнительным показателям и имеет на одну встречу больше. «Атлетико» отстаёт от «Барселоны» уже на четыре очка (также сыграв на матч больше). На шансы команды Диего Симеоне повлияло обидное поражение в последней очной встрече – 2:4.

Но исключать «Атлетико» из гонки нельзя. И «Барселона», и «Реал» по ходу сезона уже теряли очки и лидерство. Поэтому нет сомнений, что веселье продлится до самого финиша. Пока что фаворит — «Барселона». Многое решится 11 мая — тогда состоится «класико» в Каталонии.

«Валенсия» спасётся от вылета?

«Валенсия» ещё несколько лет назад стабильно боролась за место в Лиге чемпионов и была одной из главных сил Испании. Но «грамотный» менеджмент владельца Питера Лима довёл команду до борьбы за выживание. В прошлом сезоне валенсийцы избежали вылета, но в нынешнем – снова беда. За 10 туров до финиша команда всего на одно очко оторвалась от зоны вылета. С конца января «Валенсия» уступила всего один раз за семь встреч. Тенденция приятная. Однако для спасения придётся выдать хорошую серию на финише и опередить «Лас-Пальмас», «Леганес», «Алавес» и «Эспаньол».

Мбаппе обойдёт Левандовского в гонке бомбардиров?

Начало сезона у Килиана Мбаппе не задалось. Новичок «Реала» тяжело адаптировался. Но затем машина завелась! И сейчас у француза уже 20 забитых мячей за 26 матчей. Он всего на два гола отстаёт в списке бомбардиров от лидирующего Роберта Левандовского. Кто из двух топ-форвардов станет лучшим по итогам сезона? Во многом их результативность станет важным фактором в гонке за золотом.

Серия А

«Интер» – чемпион!? Или «Наполи» ещё поборется?

«Наполи» «посыпался» в феврале-марте: всего одна победа за семь туров и спуск на второе место в Серии А. «Интер» же показывает более успешные результаты и уже опережает неаполитанцев на три очка. Дорога к скудетто открыта. У обоих претендентов на трофей не такой тяжёлый график на финише сезона. Всё решит собственная форма. В пользу «Интера» играют нынешний тонус и сила состава. За «Наполи» – концентрация: в отличие от миланцев, команда выступает только в Серии А. «Интер» же ещё играет в Лиге чемпионов и Кубке Италии.

Кто окажется в зоне Лиги чемпионов?

Есть вероятность, что от Италии в Лигу чемпионов снова отправится пять команд. Пока что Серия А входит в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА нынешнего сезона. Хорошая новость для итальянцев. Нет сомнений, что в ЛЧ попадут «Интер», «Наполи» и «Аталанта». За два оставшихся места (одно гарантированное) поборются «Болонья», «Ювентус», «Лацио», «Рома», «Фиорентина» и «Милан».

Ух, какая борьба ожидается на финише! После 29 туров четвёртое место занимает «Болонья», а «Юве» – пятый. Но в таблице всё плотно: разрыв между четвёртой и девятой командами – всего шесть очков. За девять туров таблица способна кардинально измениться.

Мотта не доработает до конца сезона в «Юве», а Консейсау – в «Милане»?

Тьяго Мотта приходил в «Ювентус» в статусе спасителя и надежды на смену скучного стиля на весёлый атакующий. Но ожидания не оправдались: туринцы весь сезон буксуют и играют нестабильно. «Юве» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Италии, а в Серии А занимает лишь пятое место. В последних двух турах команда потерпела два крупных поражения — от «Фиорентины» (0:3) и «Аталанты» (0:4). Если тенденция продолжится, не факт, что Мотта доработает в Турине до мая.

Аналогичная история с Сержиу Консейсау. Португалец круто залетел в «Милан» в январе и сразу взял с клубом Суперкубок Италии. Но медовый месяц закончился, а проблемы только накопились. Игроки так до конца и не приняли Консейсау. «Милан» испытывает большие проблемы с построением командной игры. «Россонери» вылетели из Лиги чемпионов от «Фейеноорда» и идут на девятом месте в Серии А. Победы над «Лечче» (3:2) и «Комо» (2:1) отсрочили увольнение португальца. Но любое новое поражение может стать роковым для тренера «Милана».

Бундеслига

«Бавария» доберётся до золота? Кейн наконец-то станет чемпионом?

После упущенного золота в 2024 году «Бавария» близка к возвращению титула в Мюнхен. За восемь туров до финиша отрыв от «Байера» составляет шесть очков. Он мог быть чуть больше, но в последних двух матчах мюнхенцы уступили «Бохуму» (2:3) и сыграли вничью с «Унионом» (1:1). Что это: случайность или тенденция? Докатится ли «Бавария» до золота или «Байер» ещё включится в разборку?

Конечно, важный момент – история Гарри Кейна. Англичанин близок к первому трофею в карьере. Форвард лидирует в гонке бомбардиров (21 гол) и ведёт «Баварию» к золоту. Замечательный шанс снять «проклятие».

Ждём «Майнц» и «Фрайбург» в Лиге чемпионов?

«Майнц» и «Фрайбург» никогда не играли в ЛЧ. Но осенью 2025-го всё может измениться. После 26 туров «Майнц» занимает третье место в таблице, а «Фрайбург» идёт пятым (до четвёртой строчки всего три очка). Германия периодически поставляет необычные команды в еврокубки («Хоффенхайм», «Унион», «Хайденхайм» – последние примеры). И теперь есть вероятность отправить сразу двух дебютантов в Лигу чемпионов!

Но шансов на это не так много. Во-первых, у клубов непростые конкуренты: «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» находятся рядом и не планируют уступать. Да и календарь у «Майнца» и «Фрайбурга» непростой. Первым ещё предстоят матчи с дортмундской «Боруссией», «Баварией», «Айнтрахтом» и «Байером». А «Фрайбург» ждут всё те же дортмундцы с «Айнтрахтом» и «Байер».

Лига 1

«Монако» с Головиным пролетит мимо ЛЧ?

«Монако» здорово начал сезон-2024/2025: казалось, наступил год, когда монегаски наконец-то зарубятся за золото. Но в итоге всё скатилось к привычной борьбе за место в Лиге чемпионов. Да и тут ничего не гарантировано: после 26 туров «Монако» набрал 47 очков и занимает четвёртое место, а это лишь зона квалификации ЛЧ.

Плотность высочайшая: рядом «Марсель» (49 очков), «Ницца» (47), «Лион» (45), «Лилль» (44) и «Страсбург» (43). Все хотят запрыгнуть в ЛЧ. Напомним, во Франции прямую путёвку дают места в топ-3, а четвёртый клуб отправляется в квалификационный раунд. Увидим ли Александра Головина в следующем сезоне ЛЧ?

«Гавр» и Кузяев покинут Лигу 1?

«Гавр» героически сражается за спасение. Пока что команда занимает 16-е место, дающее право сыграть в стыках с третьей командой из Лиги 2. Но отрыв от зоны прямого вылета – одно очко. Да, и до спасительного 15-го места всего два очка, однако «Гавр» не выглядит командой, способной без труда вылезти со дна. Не исключено, что клуб отправится покорять второй французский дивизион. При таких раскладах уход Далера Кузяева – лишь вопрос времени.

Впрочем, журналист L’Equipe Себастьян Бурон считает, что россиянин в любом случае покинет «Гавр».

«Далер менее важен для команды, чем в прошлом сезоне, он играет очень мало, даже когда может играть. Тренер говорит, что Кузяев — образцовый профессионал, но используемая система не соответствует качествам Далера. Он не выходил на поле с 24 ноября. В этом сезоне Кузяев забил всего один гол за «Гавр» и не отдал ни одной голевой передачи. Что касается ухода Далера – не думаю, что он останется. Он играет слишком мало, а его зарплата слишком высока для финансов клуба», — сказал Бурон «Чемпионату».

«ПСЖ» завершит сезон без поражений?

«ПСЖ» – единственный клуб в топ-5 европейских лиг, ни разу не проигравший в нынешнем сезоне. Парижане без особого труда берут очередное золото Лиги 1: отрыв от идущего вторым «Марселя» составляет 19 очков за восемь туров до финиша. Уже в следующем матче «ПСЖ» может оформить чемпионство. Но у команды останется другой челлендж. Почему бы не пройти сезон без поражений? Из непростых матчей у «ПСЖ» остались лишь домашняя игра с «Ниццей» и выезд к «Страсбургу». А ещё, возможно, в некоторых оставшихся встречах мы увидим в старте российского голкипера Матвея Сафонова.