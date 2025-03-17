КДК РФС рассмотрит удаление футболиста «Факела» в матче с «Оренбургом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) разберет эпизод с удалением полузащитника воронежского «Факела» Дилана Мертенса в матче 21‑го тура МИР РПЛ с «Оренбургом», заявил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

© ФК «Оренбург»

Встреча состоялась в Оренбурге в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Нидерландский хавбек в начале второго тайма получил красную карточку за фол против Саида Сахархизана в центре поля. Пресс‑служба «Факела» ранее сообщила «Матч ТВ», что воронежский клуб собирается обжаловать в КДК красную карточку Мертенса.

— Рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки перед началом матча у «Оренбурга». Также рассмотрим удаление футболиста «Факела» Мертенса за нарушение правил на 54‑й минуте матча. Мертенс приглашен на заседание, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Заседание КДК РФС состоится в четверг.