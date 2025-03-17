«Барселона» с Фликом повторила рекордный статистический показатель клуба при Хави

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик повторил лучший показатель каталонцев по беспроигрышной серии при прошлом специалисте Хави. Об этом сообщает портал Barca Universal.

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Отметим, «Барселона», обыгравшая «Атлетико» в матче 28-го тура Ла Лиги (4:2), достигла серии в 18 матчей без поражений. Для прошлого тренера Хави подобная серия была самой длинной за время работы с 2021 по 2024 год.

За 18 матчей во всех турнирах каталонцы одержали 15 побед и трижды сыграли вничью. Последнее поражение подопечных немецкого специалиста было 18 декабря 2024 года в матче первого круга чемпионата Испании с «Атлетико» (1:2)

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. У команды Флика 60 очков за 27 игр. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который имеет такое же количество очков в своём активе, но уступает «блаугране» по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 56 очками после 28 матчей.