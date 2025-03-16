Игрок "Реала Сосьедад" Захарян выбыл из состава из-за травмы

Футболист испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит несколько недель из-за травмы. Об этом «Матч ТВ» рассказали в пресс-службе команды.

«У Арсена случился рецидив травмы квадрицепса. Он выбыл на несколько недель», — заявили в «Реале Сосьедад».

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

В следующем матче чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Райо Вальекано». Встреча состоится 16 марта.