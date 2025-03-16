SBT: футболист Неймар изменил беременной жене с проституткой

Футболист бразильского "Сантоса" Неймар изменил своей беременной жене Бруне Бьянкарде с проституткой, передает Purepeople со ссылкой на передачу Fofocalizando, которая вышла на телеканале SBT. Утверждается, что Неймар вступил в интимную связь с девушкой, которую зовут Эни Авуад. На шоу Fofocalizando она была представлена как модель, но у нее есть анкета на сайте, где предлагаются услуги интимного характера. Девушка утверждает, что ей предложили $3,5 тысячи за посещение вечеринки, на которой был Неймар. Авауд заявила, что занималась сексом с Неймаром в присутствии другого человека, чья личность и пол не разглашаются. Пресс-служба Неймара категорически отрицает, что футболист был на вечеринке. Рядом с местом, где проходила вечеринка, был замечен вертолет Неймара. Окружение игрока утверждает, что вертолет он дал другу в аренду.