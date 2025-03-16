Гол Зотова принес «Рубину» победу над «Пари НН» в матче РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над нижегородским «Пари НН» в матче 21‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ФК «Рубин»

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Мяч на 72‑й минуте забил Александр Зотов.

«Рубин» набрал 32 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Пари НН» (19) располагается на 13‑й строчке.

Команда Рашида Рахимова в следующем туре 30 марта сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», нижегородцы днем ранее встретятся на выезде с подмосковными «Химками».