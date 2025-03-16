"Краснодар" обыграл "Ростов" благодаря голу Мозеса

Футболисты "Краснодара" в гостях нанесли поражение "Ростову" - 1:0.

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Один из лидеров сезона "Краснодар" в 21-м туре гостил в Ростове-на-Дону. Южное дерби в последнее становится все более и более принципиальным.

В первом тайме обе команды много владели мячом, но все никак не могли довести дело до опасных моментов. В итоге после 45-ти минут на табло горели нули.

Вторая половина встречи стала куда более яркой. И "Ростову" даже удалось открыть счет после удара Николая Комличенко. Но от внимания VAR не утаилось нарушение правил с его стороны, и гол был отменен. Следом мог отличиться Егор Голенков, но мяч после его удара угодил в стойку ворот.

"Краснодар" же свой момент использовал. Мозес от души приложился по мячу из-за пределов штрафной, и мяч влетел точно в дальний от вратаря ростовчан угол.

После этого игра стала более открытой. "Ростов" пошел вперед, и оборона хозяев дважды выпустила Джона Кордобу на рандеву с голкипером Рустамом Ятимовым. Но колумбиец в обоих случаях сыграл бездарно. Ростовчане до финального свистка атаковали, однако спастись от поражения так и не смогли.

"Краснодар" набрал 46 очков и снова вышел на первое место. Позже свой матч проведут "Спартак" и "Зенит".