«Ливерпуль» после вылета из ЛЧ отдал еще и Кубок лиги

Матч на «Уэмбли», который войдёт в историю.

© Чемпионат.com

Сезон для «Ливерпуля» фактически закончен. Победа в АПЛ особо не вызывает сомнений — там у команды Слота преимущество в 12 очков над «Арсеналом». Вопрос был в том, заберёт ли «Ливерпуль» ещё и Кубок лиги. Не забрал.

В первом тайме «Ливерпуля» словно не было на поле. Главная звезда команды Салах оставался незаметен. Каждый раз «Ньюкасл» оказывался первым на подборе и забирал вторые мячи. «ПСЖ» показал, как надо играть с «Ливерпулем», перегрызая центр поля. Возникало ощущение, что команде Хау победа была нужнее. Болельщики действительно заждались хотя бы какого-то титула.

Красноречивая статистика: в первые 45 минут — 8:0 по ударам в пользу «Ньюкасла». Эти цифры в каком-то смысле шокируют. С другой стороны, максимально логично, что девятый удар уже в компенсированное время к первому тайму стал голом. После навеса с углового Дэн Бёрн пробил с приличного для удара головой расстояния. Причём это была уже третья подача с углового на Бёрна примерно в эту точку — явно наигранная комбинация.

Защитник «Ньюкасла» вообще переживает уникальный момент в карьере. За два дня до матча Бёрн получил вызов в сборную от Томаса Тухеля. Футболист может дебютировать в национальной команде в 32 года, хотя раньше не получал приглашения ни в одну из сборных, включая юношеские и молодёжную.

Можно было ожидать, что после перерыва «Ливерпуль» выйдет другим. Например, в матче с «ПСЖ» у команды Слота выдался намного более качественный второй тайм. Но на этот раз «Ливерпуль» начал с пропущенного гола. Забил Исак, хотя его мяч отменили из-за офсайда Гимарайнса, который немного преграждал обзор Келлехеру. Но «Ньюкасл» уже через три минуты забил снова. И опять отличился Исак, которого не успел накрыть ван Дейк.

В середине второго тайма «Ливерпуль» сделал пять замен, тогда как у «Ньюкасла» не поменялся никто. Вышли Джонс, Нуньес, Гакпо, Эллиотт и Кьеза, но при счёте 0:2 команда Хау была всё равно ближе к третьему голу, чем «Ливерпуль» — к первому. Исак вполне мог делать дубль — спас Келлехер.

«Ливерпуль» во втором тайме владел мячом 76,4%, но долгое время от этого не было толка. Лишь на 90+4-й минуте Кьеза забил, однако этого было мало. «Ньюкасл» достаточно уверенно удержал победу, а с финальным свистком футболисты рухнули на газон, выдавая полный спектр эмоций.

Для «Ньюкасла» это первый национальный трофей с 1955 года, если не считать победу в Чемпионшипе.