«Спартак» вырвал победу в матче с «Зенитом»

В центральном матче 21-го тура чемпионата России московский «Спартак» в родных стенах переиграл петербургский «Зенит». «Красно-белые» одержали победу со счётом 2:1 и обошли «сине-бело-голубых» в турнирной таблице.

Счёт в матче «Спартак» открыл на 45-й минуте после точного удара Кристофера Мартинса. На 85-й минуте хавбек Луис Энрике помог «Зениту» отыграться, но на 90-й минуте Мартинс оформил дубль и принёс москвичам победу.

Напомним, ранее в рамках 21 тура РПЛ «Оренбург» победил воронежский «Факел».