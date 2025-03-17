Дюков высказался о слухах про повышение зарплаты Карпина в сборной

Президент РФС Александр Дюков опроверг информацию о повышении зарплаты главного тренера сборной России Валерия Карпина после его ухода из «Ростова».

«Зарплата Карпина в сборной была повышена после ухода из «Ростова»? Это не так. Мне от этом ничего неизвестно. Она осталась той же», — заявил Дюков «СЭ».

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 20 матчей, в которых одержала 14 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Контракт с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Напомним, что 25 февраля «Ростов» официально объявил об уходе Карпина, а его место занял бывший ассистент тренера Джонатан Альба.