Глава РПЛ удивлен наказанием «Факела» за расистские выкрики в адрес «Зенита»

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение КДК РФС по инциденту проявления расизма в матче 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:2).

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Болельщики воронежского клуба ухали и показывали обезьян в адрес футболистов сине-бело-голубых.

«Факел» получил строгое наказание. Я немножко удивился, думал, что закроют сектор, клуб получит штраф», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

«Факел» по решению КДК был оштрафован на 1 млн рублей и домашний матч 23-го тура против «Ахмата» проведет без зрителей.

Вендел, который в ответ на расизм, показал фанатам средний палец был дисквалифицирован на 1 матч.