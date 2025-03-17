Первак: Станкович переиграл Семака

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал победу «красно-белых» над «Зенитом» в игре 21-го тура чемпионата России, которая завершилась со счетом 2:1.

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«Я видел отличную игру и серьёзную борьбу. В чём «Спартаку» повезло? «Зенит» просто не смог с этим справиться. Технически Станкович переиграл Семака», – приводит слова Первака Metaratings.

По мнению Первака, Семак просто оказался не готов к столь равному противостоянию. До этого москвичи играли совершенно иначе против «Зенита».

«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 лет. Мартинс стал первым игроком красно-белых с 2017 года, оформившим дубль в ворота петербуржцев.