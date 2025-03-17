Полузащитник Мартинс на русском языке обратился к болельщикам «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

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«Привет, ребята. Я счастлив! Спасибо большое! Давай! Вперёд, «Спартак»!» — сказал Мартинс на видео в телеграм-канале красно-белых.

Напомним, московская команда в итоге выиграла матч со счётом 2:1. Дубль в её составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.