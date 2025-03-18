Почеттино объяснил, почему возглавил сборную США

Бывший главный тренер лондонских «Челси» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объяснил, почему принял решение возглавить сборную США.

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«Возможно, людям нелегко понять, почему. Думаю, что для такого тренерского штаба, как мы, после долгих лет работы в клубах это была отличная возможность бросить себе вызов, узнать, как открыться и научиться делать вещи по-другому. Поэтому мы обратили внимание на эту возможность, а когда поступило предложение, было легко сказать «да». Я думаю, что принимать у себя чемпионат мира — это потрясающий опыт. А с той страной, о которой мы говорим, США, я думаю, это просто потрясающе. Слишком много хороших вещей появляется в этот момент, и, конечно, одной из причин, по которой я согласился на эту работу, было то, что проведение чемпионата мира очень близко. Не нужно ждать четыре года, чтобы сыграть на Кубке мира, а меньше двух лет. Я так взволнован, потому что решение было правильным, я получаю огромное удовольствие и думаю, что это так захватывающе — каждый день открывать для себя разные вещи, над которыми нужно работать, и разные эмоции. Это совершенно другая работа, чем в прошлом. Это загадка, потому что это совершенно другой мир, но мы очень, очень наслаждаемся этой ситуацией», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.