Матч с «Зенитом» перевернул все. В чемпионство «Спартака» теперь можно верить

Это не просто первая победа над петербуржцами в РПЛ с 2017 года.

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У нас в редакции есть мем. Хотя чего в редакции – наверное, он уже давно вышел за пределы не только нашего офиса, но и спортивных СМИ вообще. Так вот – когда кто-то классно начинает сезон, мы очень спешим и назначаем клуб чемпионом после трёх-пяти туров. Где-то внутри понимаешь: «Да, рано такие заголовки делать». Однако чья-то игра, особенно на фоне конкурентов, впечатляет так сильно, что ты сам веришь в назначенного чемпиона. Уж в тот момент точно.

Проще всего назначать чемпионом «Зенит». Тут даже объяснять не надо – просто посмотрите итоговые турнирные таблицы РПЛ за последние шесть лет. А больше всего хочется назначить чемпионом «Спартак». Во-первых, это явление достаточно редкое. Во-вторых, аудитория этого тоже хочет – чтобы либо помечтать, либо поспорить. Так уж она исторически разделяется. Последний ранний чемпион – «Спартак» Абаскаля. Мы к нему ещё вернёмся (не волнуйтесь, только в тексте). В этом сезоне чемпионом первых туров был «Зенит». Про «Спартак» тогда даже не говорили (после поражения-то «Оренбургу»), а вот Петербург разрывал вместе с Глушенковым. Потом Максим получил травму в Химках, команда вроде бы случайно потеряла очки – и в Санкт-Петербург приехал «Спартак».

От «Спартака» в Питере, так уж получилось, много лет были одни ожидания – не пропустить бы снова около пяти. Потому что Семак в России – это про доминацию, а для *подставить любую фамилию тренеров «Спартака» после Карреры* – ложные надежды. Так что когда «Спартак» в Санкт-Петербурге не проиграл, да и в целом выглядел не хуже, было удивление. Оказывается, так бывает. Но чемпионом «Спартак» назначать мы не стали, конечно.

Потом конкуренция в РПЛ стала просто бешеной. Прекрасный молодой «Локо», монолитный «Краснодар» с его серией, вдруг резко прибавивший Станкович с Угальде и Барко – порой команды выдавали действительно чемпионскую игру или даже серии. Но потом тормозили. В декабре «зимним» чемпионом официально стал «Краснодар», однако все понимали – рано. Трансферное окно это отчасти доказало – «Спартак» и «Зенит» амбиции подтвердили, «Краснодар» решил не тратиться, но демонстрировал уверенность: мол, у нас и так всё будет хорошо.

Весна, если смотреть и на результаты, и на игру, амбиции трёх лидеров подтвердила. Хотя теряли очки все. И вот игра, которую, конечно, все подавали как главную в сезоне:

И важным здесь был не только результат. Да, «Спартак» не побеждал «Зенит» дома в РПЛ со времён Карреры – лишь два человека в нынешней команде застали ту победу. Да, Семак впервые проиграл «Спартаку» в РПЛ как тренер. Да и вообще, когда такое было, чтобы по сумме двух матчей в сезоне «Спартак» не уступил Петербургу? Всё это эпохальные события, но больше впечатлило то, как Станкович добыл эту победу.

Вчера «Спартак» не был «не хуже». А от игры команды все 90 минут не было ожиданий «лишь бы не проиграть». Нет, почти весь матч красно-белые были просто мощнее. Они выгрызали всё. Наказывали за ошибки. Выигрывали и бежали забивать ещё, спокойно отрабатывая в защите. И главное – даже пропустив в концовке, «Спартак» дожал. В происходящее не особо верилось. И подсознание подсказывало – второй гол Мартинса отменят. Потому что от таких сюжетов в этом противостоянии все просто отвыкли.

А привыкли к другому. В последние годы именно «Зенит» в матчах со «Спартаком» играл так, как вчера играли хозяева. Это ведь сине-бело-голубые всегда не давали сопернику дышать. Создавали кучу моментов, когда «Спартак» рассчитывал на шальной удар. Укатывали (3:1) того самого Абаскаля в Москве, когда москвичи вроде бы отлично начали сезон. И кого бы ни обыгрывал «Спартак» в предыдущих сезонах – с «Зенитом» команда почти всегда страдала.

А вчера всё перевернулось.

И вот, кажется, аргументов, чтобы назвать этот «Спартак» чемпионским, стало гораздо больше. «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» в этом сезоне Станкович уже обыгрывал. Обыгрывал по делу. Но если кому-то очень хочется, чтобы мы объявили об этом как о факте – придётся подождать (возможно, даже до 30-го тура). Хотя теперь в такие заголовки верится по-настоящему.