Экс-тренер «Ахмата» может возглавить команду из РПЛ или ближнего зарубежья

Адиев рассказал, что может возглавить команду из РПЛ или ближнего зарубежья
Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев заявил «Матч ТВ», что имеет варианты для продолжения карьеры в клубах МИР РПЛ, а также ближнего зарубежья.
Последним местом работы Адиева был «Ахмат», который специалист покинул осенью прошлого года. Также он возглавлял «Анжи», «Чайку» и сборную Казахстана.
— Вам поступают предложения возглавить какой‑нибудь клуб?
— Пока есть только разговоры.
— Это клубы из РПЛ?
— Из РПЛ и ближнего зарубежья тоже.
— Мы скоро сможем узнать о вашем назначении?
— Этого я не знаю, — сказал Адиев «Матч ТВ».
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