Экс-тренер «Ахмата» может возглавить команду из РПЛ или ближнего зарубежья

Бывший главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев заявил «Матч ТВ», что имеет варианты для продолжения карьеры в клубах МИР РПЛ, а также ближнего зарубежья.

© ФК «Ахмат»

Последним местом работы Адиева был «Ахмат», который специалист покинул осенью прошлого года. Также он возглавлял «Анжи», «Чайку» и сборную Казахстана.

— Вам поступают предложения возглавить какой‑нибудь клуб?

— Пока есть только разговоры.

— Это клубы из РПЛ?

— Из РПЛ и ближнего зарубежья тоже.

— Мы скоро сможем узнать о вашем назначении?

— Этого я не знаю, — сказал Адиев «Матч ТВ».

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