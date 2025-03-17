Полина Гагарина выступит перед матчем сборных России и Гренады

Известная певица Полина Гагарина выступит перед началом товарищеского матча между сборными России и Гренады по футболу. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свой источник в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза.

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Игра между Россией и Гренадой состоится 19 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе столичного «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).