Артета объяснил, почему считает «Челси» лучше атакующей командой АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета объяснил, почему назвал «Челси» лучшей атакующей командой английской Премьер-лиги. Испанский специалист хвалебно высказался о «синих» после очной встречи в рамках 29-го тура, которая завершилась победой «канониров» со счётом 1:0.

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«С огромным отрывом, я имею в виду, что статистика говорит об этом, и всё, что я видел, говорит об этом. Они могут вскрыть вашу оборону, они могут бежать при переходах, у них есть индивидуальные качества. Любой игрок в защитной линии может бросить вам за спину, они могут комбинировать на обоих флангах. При этом в данный момент им также не хватает нескольких больших игроков», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 29 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 49 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков после 29 матчей.