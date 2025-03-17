Юран оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о турнирных амбициях московского «Спартака».

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— Последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» в РПЛ в 2017 году — тогда же команда взяла чемпионство. Напрашивается параллель. — О чемпионство говорить рановато — ещё достаточно матчей. У «Спартака» одинаковое количество очков с «Зенитом», а от «Краснодара» отстают на три очка. Забегать вперёд не надо. Конечно, хотелось бы провести эту параллель, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Самые опасные матчи — с аутсайдерами. Главное, чтобы не было недооценки таких соперников. Если в матчах с аутсайдерами будут такие же заряженные, как с «Зенитом», то у «Спартака» хорошие шансы на чемпионство, — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.