КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков в матче с «Зенитом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что «Спартак» будет наказан по итогам матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом», объяснив причины.

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия — две дымовые шашки, а также бросили на прилегающие к полю территории посторонний предмет — пластиковый стаканчик. Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику. Это седьмое нарушение в сезоне», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, московская команда выиграла матч со счётом 2:1. Дубль в её составе в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол «Спартака» пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.