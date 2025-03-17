Во время матча «Спартака» с «Зенитом» сообщали о минировании стадиона

Неизвестный сообщил о минировании московского стадиона «Лукойл Арена» во время матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом стало известно Sport Baza.

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По информации источника, первый звонок поступил в полицию в конце первого тайма. Звонивший заявил, что стадион могут взорвать в любой момент. Через несколько минут звонок повторился, неизвестный добавил, что под трибунами находится 400 килограммов взрывчатки с дистанционным управлением. Он дал 30 минут на эвакуацию стадиона.

Полицейские решили не прерывать матч. Арена была проверена на предмет наличия взрывчатки с привлечением служебных собак.

Игра прошла в воскресенье, 16 марта. Победу со счетом 2:1 одержал «Спартак».