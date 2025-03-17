Комментатора Орлова неприятно удивила игра Глушенкова

Российский комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», завершившегося победой хозяев поля с счётом 2:1.

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«Результат закономерен. «Спартак», конечно, был лучше. В первом тайме красно-белые за счет давления, прессинга просто подавили гостей! Я поражен со знаком минус игрой Глушенкова... Ну что он сегодня показал? Его замена напрашивалась. Глушенков, Кассьерра и Барриос сыграли ниже всего, что только может быть... И оправданий никаких нет! Глушенков себя вообще не предлагал. Как так? Оказался просто не готов к важнейшему матчу. Никой пользы от него «Зенит» сегодня не получил. А ведь на него рассчитывают как на одного из ключевых игроков, как на лидера... А что в итоге?» — заявил Орлов «СЭ».

В матче против «Спартака» Глушенков вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле 68 минут, но не отметился результативными действиями.

Максим Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» летом 2024 года за 6,3 миллиона евро. В первых четырех матчах Российской Премьер-Лиги в составе «Зенита» Максим забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Однако после этого, за следующие 9 матчей, его статистика улучшилась лишь незначительно: 1 гол и 1 ассист в игре против «Крыльев Советов».

Контракт с полузащитником был подписан до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 15 миллионов евро.