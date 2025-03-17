Журналист L’equipe усомнился, что Кузяев останется в «Гавре»

Журналист французского издания L’equipe Себастьян Бурон считает, что полузащитник Далер Кузяев покинет «Гавр» по завершении этого сезона. Российский футболист выступает за «Гавр» с 2023 года, действующий контракт Кузяева с клубом рассчитан до лета 2025-го.

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