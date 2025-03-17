Опубликована символическая сборная 21-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у махачкалинского «Динамо». В составе символической сборной сразу три футболиста из этой команды. Высшую оценку получил защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко — 9,0.

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Символическая сборная 21-го тура:

Вратарь: Евгений Ставер («Рубин»);

Защитники: Егор Тесленко («Рубин»), Кайо («Краснодар»), Джемал Табидзе («Динамо» Мх), Александр Сильянов («Локомотив»).

Полузащитники: Мохамед Аззи («Динамо» Мх), Алексей Батраков («Локомотив»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Брайан Мансилья («Оренбург»).

Нападающие: Сауль Гуарирапа (ЦСКА), Гамид Агаларов («Динамо» Мх).