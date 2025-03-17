Глушаков: трибуны помогли «Спартаку» с «Зенитом» — некоторые не видели такого долгие годы

Чемпионат.com

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (2:1).

Глушаков: трибуны помогли «Спартаку» с «Зенитом»
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«Никто не хотел раскрываться. Это был матч за шесть очков, такое противостояние! Думаю, здесь большую роль сыграли полные трибуны. Некоторые футболисты долгие годы вообще не видели такого. Всё было закрыто, и сейчас впервые собрался полный стадион. «Спартак» понимал, что нельзя терять очки с «Зенитом», тем более при такой аудитории. Желания было много. Игра была плотная, без особенных моментов. Кто допустил ошибки, тот и проиграл. Где-то и Максименко хорошо выручал. Мартинс сыграл очень хорошо, он сейчас забивает, на ходу и чувствует уверенность. Видно его желание и стремление. У Кристофера есть хорошие качества: выход из обороны в атаку, скорость — настоящий бокс-ту-бокс», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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