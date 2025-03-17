Смородская считает, что пауза на матчи сборных может помешать «Спартаку»

Матч ТВ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что пауза на матчи сборных может негативно сказаться на «Спартаке», который набрал хороший ход в нынешней части сезона.

Смородская: пауза на матчи сборных может помешать «Спартаку»
© РИА Новости

После 21‑го тура в нынешнем сезоне МИР РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками, имея равное количество баллов с «Зенитом» и уступая три очка лидирующему «Краснодару».

— Пауза помешает «Спартаку», потому что они набрали ход, им бы дальше играть. «Красно‑белые» сейчас хорошо выглядят физически, — Смородская Metaratings.ru.

В следующем матче чемпионата «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом». Матч состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.

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