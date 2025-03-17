Смородская: пауза на матчи сборных может помешать «Спартаку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что пауза на матчи сборных может негативно сказаться на «Спартаке», который набрал хороший ход в нынешней части сезона.

После 21‑го тура в нынешнем сезоне МИР РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками, имея равное количество баллов с «Зенитом» и уступая три очка лидирующему «Краснодару».

— Пауза помешает «Спартаку», потому что они набрали ход, им бы дальше играть. «Красно‑белые» сейчас хорошо выглядят физически, — Смородская Metaratings.ru.

В следующем матче чемпионата «Спартак» на выезде сыграет с «Ахматом». Матч состоится 30 марта и начнётся в 16:30 мск.

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