Мостовой обозначил причину поражения «Зенита» в матче со «Спартаком»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал главную причину поражения «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком». По его мнению, ключевым фактором неудачи «Зенита» стало отсутствие Вендела, который пропускал матч из-за дисквалификации. Сине-бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

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