Защитник «Спартака» эмоционально обратился к болельщикам

Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов эмоционально обратился к болельщикам клуба после победы в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Москвичи обыграли петербуржцев со счётом 2:1.

«С победой, красно-белые!», — радостно прокричал Денисов на видео в своём телеграм-канале.

Напомним, дубль составе «Спартака» в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол красно-белых пришёлся на 90+2-ю минуту.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.