Экс-советник Федуна предложил сделать Мартинса капитаном «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил хавбека красно-белых Кристофера Мартинса. Накануне люксембуржец ярко проявил себя в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1). Полузащитник оформил дубль, принеся победу своей команде.

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«Мартинс – сильный игрок и он заслужил текущие результаты своей работы. Стоит ли его сейчас рассматривать на роль капитана «Спартака»? Да», – приводит слова Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс уже забил 7 голов и отдал 5 голевых передач за «Спартак» во всех соревнованиях. Многие эксперты хвалят хавбека за качественную игру в весенней части сезона.