Матч сборных России и Гренады согласовала Великобритания

Главный тренер сборной Гренады по футболу Энтони Модесте на предматчевой пресс-конференции заявил, что товарищеский поединок с национальной командой России был согласован с Великобританией.

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«Мы действуем согласно протоколу и всем процедурам. Мы получили все разрешения. Все в порядке», — подчеркнул он.

Гренада входит в Содружество наций — объединение Великобритании, ее бывших колоний и других государств,

Матч сборных России и Гренады состоится 19 марта на московском стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25-го числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.