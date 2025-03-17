Орлов объяснил, за счет чего «Спартак» обыграл «Зенит»

Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). Эксперт объяснил, за счёт чего красно белые сумели обыграть действующего чемпиона РПЛ — они превзошли соперника по командной скорости, игре в центре поля и физическому состоянию.

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«Есть такое понятие, как командная скорость. Так вот командная скорость красно-белых в два раза выше, чем у питерцев! Отсюда такое количество перехватов. Физически команда Станковича готова явно лучше. «Зенит» просто-напросто проиграл центр поля, большинство единоборств. Команда Станковича всё перекусывала. Какой замечательный Умяров! Превосходно сыграл. На его фоне Барриос просто был бледной тенью… А Мартинс выдал матч жизни! Рослый, техничный, нацелен на удар», — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.