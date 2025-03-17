Экс-игрок ЦСКА оценил перспективы «Акрона» задержаться в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, также выступавший в составе «Акрона», оценил перспективы тольяттинцев задержаться в Российской Премьер-Лиге на продолжительное время.

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«С финансированием у «Акрона» всё неплохо. Эта команда может надолго задержаться в РПЛ. Владелец «Акрона» болеет футболом и хочет, чтоб у его клуба всё было успешно», — приводит слова Ефремова Metaratings.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Подопечные Заура Тедеева оторвались от зоны стыковых матчей на шесть очков. В следующем туре тольяттинцы сыграют с «Ростовом».