Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба, который получил вызов в сборную России впервые за несколько лет, станет капитаном национальной команды на товарищеский матч с Гренадой. Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, изначально планировалось, что этот матч Дзюбы будет прощальным, однако теперь есть вероятность что нападающего заявят и на матч с Замбией.

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Форварду осталось забить один мяч, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. Сейчас у них равное количество забитых мячей — 30.

В марте российские футболисты проведут два поединка. Игра сборной России против Гренады пройдет 19 марта в Москве на «ВТБ Арене». Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Сборная России с весны 2022 года отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА.