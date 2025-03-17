«Спартак» выплатил игрокам пятикратно увеличенные призовые за игру с «Зенитом»

Руководство московского «Спартака» увеличило в пять раз сумму призовых, которую футболисты получили за победу над петербургским «Зенитом» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что после седьмого тура национального первенства у клуба есть стандартная система премиальных: по 420 тыс. рублей получают те, кто попадает в стартовый состав, 200 тыс. рублей — те, кто выходит на замену, и 87 тыс. рублей — те, кто проводит весь матч на скамейке запасных.

Матч с «Зенитом» стал исключением. Футболисты, которые вышли на матч в основе, получили по 2,1 млн рублей, запасные игроки, вышедшие на поле, заработали 1 млн рублей, а оставшиеся на скамейке запасных — 435 тыс. рублей. В общей сложности«Спартак» потратил на призовые для игроков около 30 млн рублей.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Теперь в турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.

Матчи 22-го круга Российской премьер-лиги состоятся в конце марта после перерыва на игры национальных сборных. «Спартак» 30 марта сразится на выезде с грозненским «Ахматом», игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Зенит» в тот же день примет казанский «Рубин», стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.