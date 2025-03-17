Российский футболист заработал миллион рублей меньше, чем за минуту

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев заработал 1 млн рублей за 43 секунды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Первый гол в поединке оформил игрок красно-белых Кристофер Мартинс на второй компенсированной к первому тайму минуте. «Зенит» сравнял на 84-й минуте, отличился Луис Энрике. На 90-й минуте Мартинс оформил дубль.

Ранее сообщалось, что футболисты, которые вышли на матч в основе, получили по 2,1 млн рублей, запасные игроки, вышедшие на поле, заработали 1 млн рублей, а оставшиеся на скамейке запасных — 435 тыс. рублей. В общей сложности «Спартак» потратил на призовые для игроков около 30 млн рублей. Пруцев вышел на замену на 94:24, а матч завершился на 95:07.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» и «Зенит имеют равное количество баллов — 43. Лидером национального первенства после 21-го тура является «Краснодар», набравший 46 баллов.