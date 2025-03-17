Почему «Барселона» — лучшая команда мира на сегодня

У каталонцев есть задор и неиссякаемый голод. Колонка Дмитрия Бажанова.

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«Ливерпуль» и «Барселону» уже в начале сезона определили как лучшие команды мира «прямо сейчас». И те, и другие очень ярко играли и добивались результата. Когда-то чуть круче были одни, когда-то – другие. У обеих команд бывали перепады. Но в целом «Ливерпуль» и «Барса» в заочной борьбе за звание лучших в мире шли плюс-минус вровень.

По итогам прошедшей недели ситуация сильно изменилась. «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов и проиграл финал Кубка лиги. «Барселона» же играючи прошла «Бенфику», а затем в гостевом суперважном матче с «Атлетико» за 20 минут превратила 0:2 в 4:2.

Мы не знаем, что ещё произойдёт до конца сезона. Может, команду Ханс-Дитера Флика накроет какой-то внезапный спад. Может, случится эпидемия травм. Может, резко появится ещё какая-нибудь команда, которая поразит настолько, что затмит даже прекрасную «Барсу». Но здесь и сейчас можно утверждать: «Барселона» – лучшая команда мира! Не одна из лучших, а лучшая. Результаты команды Флика и то, как она их добивается – это полный восторг!

Задор и неиссякаемый голод делают нынешнюю «Барсу» невероятно притягательной. Это команда, которой всегда мало! Казалось бы, на тяжеленном выезде в игре с бетонным «Атлетико» ты «горишь» 0:2 – и отыгрываешься. О чём ещё мечтать? Тем более что со стратегической точки зрения ничья тебя устроит, по потерянным очкам ты всё равно останешься единоличным лидером.

Но нет, нет и ещё раз нет! «Барселоне» мало! Ей всё равно, что нет Френки де Йонга, который, как написали в СМИ, отравился прямо перед матчем. Ей всё равно, что Рафинью закрыли, а Ламин Ямаль не забивает в чемпионате с октября. Ей всё равно, что напротив – «Атлетико», которому ни в коем случае нельзя проигрывать, чтобы не вывалиться из чемпионской гонки.

«Барселона» хочет больше! Она делает то, что с ней сделал «Атлетико» в первом полуфинале Кубка Испании. Тогда в концовке банковала команда Диего Симеоне, а сейчас эту роль на себя взяла «Барса».

Да, «Атлетико» страшно измотан. Позади 120 минут и драматичная серия пенальти в Лиге чемпионов с «Реалом». А перед этим – ещё и мучительный выезд к «Хетафе», который завершился поражением и потерей Анхеля Корреа. Но даже после всего этого «Атлетико» великолепно выглядел на фоне «Барсы» (которая, к слову, пропустила тур в прошлые выходные и явно была свежее) целых 70 минут – вплоть до гола Роберта Левандовского. Дальше команда Симеоне подсела, но уж что-что, а закрыться, дотерпеть и не пропустить «Атлетико» способен в любом состоянии. А тут – не получилось.

Отчасти это можно списать на бессилие команды Симеоне, которое к концу матча стало уж совсем неприличным. Но всё же именно «Барселона» конвертировала это бессилие в голы. Она не стала довольствоваться ничьей, которая наверняка устроила бы почти любую команду на «Метрополитано» – особенно учитывая, что «Атлетико» вёл 2:0. «Барса» навалилась всей мощью Левандовского, энергией Рафиньи, техникой Ямаля и дерзостью Феррана Торреса – и дожала соперника. Она дала ему шанс ошибиться – и сперва Конор Галлахер дал пространство Ямалю, а затем мяч рикошетом от Рейнилду полетел в нужном «Барселоне» направлении.

Поведение команды Флика при счёте 3:2 ещё более показательно. Она, конечно, откатилась назад с целью удержать преимущество. Но откатилась дозированно, без перегибов. К своим воротам «Барса» не прижалась. А самое главное – как только представилась возможность, пошла в прессинг, отобрала мяч на чужой половине и четвёртым голом придушила интригу окончательно. Голод не иссяк даже после того, как 0:2 на «Метрополитано» превратились в 3:2! И вот это действительно невероятно. Это восхищает.

Вообще, «Атлетико» долгое время оставался добычей, которую «Барселона» никак не могла растерзать. В матче первого круга каталонцы вели в счёте, создали миллион моментов, но умудрились проиграть в компенсированное время. Тогда, к слову, «Атлетико» только запускал конвейер по производству решающих голов в исполнении футболистов со скамейки. На поток производство таких голов поставили чуть-чуть позже.

Потом был матч в Кубке. Там «Атлетико» бодро начал, однако затем «Барса» взялась за дело так, что ответный полуфинал, по-хорошему, должен был остаться чистой формальностью. Но каталонцы вновь растранжирили много моментов, расслабились – и получили 4:4. К этому моменту «Атлетико» ужё обрёл славу короля концовок – и как раз её подтвердил.

И вот наконец «Барселона» обыграла «Атлетико». Причём обыграла громко и эффектно, с большим количеством голов. 3:2 им оказалось мало, они забили ещё. Им было всё равно, что идёт уже добавленное время.

Команда Флика дважды не справилась с «Атлетико», дождалась нового шанса и всё-таки добилась своего. И это снова про «барселонский» голод. Флик дал команде это чувство и при этом очень грамотно им управляет. С этим бывали трудности, но в целом по ходу сезона немец всё лучше и лучше контролирует состояние своей команды. Когда нужно, он может её придержать, чтобы поберечь силы и энергию. Когда нужно, наоборот, отпускает, и мы видим разгромы и бесконечный атакующий полёт.

Сегодняшняя «Барселона» – это знойная каталанка, которая со всей страстью танцует фламенко. Длинные чёрные волосы, глаза, в которых хочется утонуть, грация, пластика. И где-то на фоне играет музыка и стучат кастаньеты. Ну как можно во всё это не влюбиться?