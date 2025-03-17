Игрок «Ахмата» назвал главное отличие футбола во Франции и в России

Марокканский полузащитник грозненского «Ахмата» Амин Талал, ранее выступавший в составе «Орлана» и «Бастии», назвал главное различие между футболом в России и Франции, а также высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

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«Сходства футбола во Франции и России? Их не так уж и много. В России более агрессивный и интенсивный чемпионат, а во Франции — более тактический. Да, там не прямо техничный футбол, но тактический аспект во Франции важнее всего. В РПЛ агрессивный и интенсивный футбол на протяжении всего матча — вот главное отличие. Уровень РПЛ по сравнению с Европой? Насколько помню до санкций РПЛ входила в топ-6 или 7 лиг Европы. Думаю, российский футбол и сейчас заслуживает этого места», — приводит слова Талала Sport24.

28-летний Амин Талал пополнил состав «Ахмата» минувшей зимой, перейдя из молдавского «Шерифа». Контракт футболиста с грозненцами рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Талал принял участие в 13 матчах во всех соревнованиях, в которых забил два гола и оформил две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость марокканца в € 600 тыс.